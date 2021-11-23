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Водій в'їхав у різдвяний парад у США навмисно — поліція

Вівторок, 23 листопада 2021, 01:50
Водій в'їхав у різдвяний парад у США навмисно — поліція
Jim Vondruska/Getty Images

Водій Даррелл Едвард Брукс-молодший, який в’їхав в різдвяний парад в американській Вокеші, зробив це навмисне.

Джерело: начальник міської поліції Ден Томпсон, якого цитує BBC, Reuters

Пряма мова: "Самотній суб'єкт навмисно в'їхав на своєму темно-бордовому позашляховику через барикади та в натовп людей, які святкували на різдвяному параді у Вокеші".

Деталі: Томпсон сказав, що мотив нападу все ще залишається загадкою.

Бруксу-молодшому загрожує п'ять звинувачень у вбивстві першого ступеня. Крім п'яти вбитих - у віці від 52 до 81 року - 48 отримали поранення, у тому числі шість дітей, які в понеділок залишалися госпіталізованими в критичному стані.

Поліція Вокеші заявила, що інцидент не був терористичним актом.

Зазначається, що Брукс-молодший має кримінальне минуле, і востаннє його було звільнено з-під варти 11 листопада – його звинувачували у створенні перешкод для офіцера, завданні побоїв, безрозсудній загрозі, хуліганстві в рамках справи про домашнє насильство.

За словами Томпсона, приблизно під час недільної бійні поліція також отримала скаргу на домашні заворушення за участю Брукса-молодшого та ножа, але не змогла відповісти, бо була  зайнята парадом.

Передісторія: 22 листопада у центрі Вокеші позашляховик в’їхав у багатолюдний різдвяний парад. П'ятеро людей загинули і ще 40 отримали поранення.

"Українська правда" у Threads

Теми: США
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