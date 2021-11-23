Водитель въехал в рождественский парад в США намеренно — полиция

Водитель Даррелл Эдвард Брукс-младший, въехавший в рождественский парад в американской Вокеше, сделал это умышленно.

Источник: начальник городской полиции Дэн Томпсон, цитируемый BBC, Reuters

Прямая речь: "Одинокий субъект намеренно въехал на своем темно-бордовом внедорожнике через баррикады и в толпу людей, которые праздновали на рождественском параде в Вокеше".

Детали: Томпсон сказал, что мотив нападения все еще остается загадкой.

Бруксу-младшему грозит пять обвинений в убийстве первой степени. Кроме пяти убитых – в возрасте от 52 до 81 года – 48 получили ранения, в том числе шесть детей, которые в понедельник оставались госпитализированными в критическом состоянии.

Полиция Вокеши заявила, что инцидент не был террористическим актом.

Отмечается, что Брукс-младший имеет криминальное прошлое, и в последний раз он был освобожден из-под стражи 11 ноября – его обвиняли в создании препятствий для офицера, нанесении побоев, безрассудной угрозе, хулиганстве в рамках дела о домашнем насилии.

По словам Томпсона, примерно во время воскресной бойни полиция также получила жалобу на домашние беспорядки с участием Брукса-младшего и ножа, но затруднилась ответить, потому что была занята парадом.

Предыстория: 22 ноября в центре Вокеши внедорожник въехал в многолюдный рождественский парад. Пять человек погибли и еще 40 получили ранения.