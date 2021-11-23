Угорщина — у п'ятірці країн з найбільшою кількістю нових COVID-хворих

21 листопада у світі виявили 449 505 нових COVID-випадків.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 74 156 випадків, в Британії – 44 917, в Німеччині – 40 489.

Крім того, в Росії – 35 681 зараження, в Угорщині - 27 209.

Україна з 7 464 хворими на 12 місці у світі між Чехією та Грецією. У Європі Україна на 9 місці.

5 566 людей у світі за добу від коронавірусу померли. За цим показником Україна на 4 місці у світі і на третьому в Європі.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Нагадаємо: 21 листопада в Україні госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 2 501 особу, одужали 10 540 осіб.