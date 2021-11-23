Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Угорщина — у п'ятірці країн з найбільшою кількістю нових COVID-хворих

Вівторок, 23 листопада 2021, 04:38
Угорщина — у п'ятірці країн з найбільшою кількістю нових COVID-хворих
Orsi Ajpek/Getty Images

21 листопада у світі виявили 449 505 нових COVID-випадків.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 74 156 випадків, в Британії – 44 917, в Німеччині – 40 489.

Крім того, в Росії – 35 681  зараження, в Угорщині -  27 209.

Україна з 7 464 хворими на 12 місці у світі між Чехією та Грецією. У Європі Україна на 9 місці.

5 566 людей у світі за добу від коронавірусу померли. За цим показником Україна на 4 місці у світі і на третьому в Європі.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Нагадаємо: 21 листопада в Україні госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 2 501 особу, одужали 10 540 осіб.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
Усі новини...
Реклама: