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Угорщина — у п'ятірці країн з найбільшою кількістю нових COVID-хворих

Вівторок, 23 листопада 2021, 05:38
Orsi Ajpek/Getty Images

21 листопада у світі виявили 449 505 нових COVID-випадків.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 74 156 випадків, в Британії – 44 917, в Німеччині – 40 489.

Крім того, в Росії – 35 681  зараження, в Угорщині -  27 209.

Україна з 7 464 хворими на 12 місці у світі між Чехією та Грецією. У Європі Україна на 9 місці.

5 566 людей у світі за добу від коронавірусу померли. За цим показником Україна на 4 місці у світі і на третьому в Європі.

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Нагадаємо: 21 листопада в Україні госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 2 501 особу, одужали 10 540 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус


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