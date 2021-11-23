Венгрия — в пятерке стран с наибольшим количеством новых COVID-больных

21 ноября в мире обнаружили 449 505 новых COVID-случаев.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США – 74 156 случаев, в Британии – 44 917, в Германии – 40 489.

Кроме того, в России – 35 681 заражение, в Венгрии – 27 209.

Украина с 7 464 больными на 12 месте в мире между Чехией и Грецией. В Европе Украина находится на 9 месте.

5 566 человек в мире за сутки от коронавируса умерли. По этому показателю Украина на 4-м месте в мире и на третьем в Европе.

Знать больше:

COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Дельта": новые симптомы, опасность и эффективность вакцин

Напомним: 21 ноября в Украине госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 2 501 человека, выздоровели 10 540 человек.