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45 людей загинули в автобусній аварії в Болгарії

Вівторок, 23 листопада 2021, 05:40
45 людей загинули в автобусній аварії в Болгарії
BTV

Щонайменше 45 людей загинули в аварії автобуса на шосе в західній Болгарії.

Джерело: начальник управління пожежної безпеки МВС Ніколай Ніколов, директор Головного управління Національної поліції Станімір Станев у BTV, Reuters

Деталі: Зазначається, що автобус мав північно-македонські номери і їхав зі Стамбула в Північну Македонію. В результаті аварії в автобусі спалахнула пожежа.

Серед загиблих – 12 дітей.

Ще семеро людей із опіками були доставлені до лікарні швидкої допомоги у столиці Софія.

Загалом в автобусі було 52 людини.

"Українська правда" у Threads

Теми: Болгаріяаварія
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