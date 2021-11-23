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45 человек погибли в автобусной аварии в Болгарии

Вторник, 23 ноября 2021, 06:40
BTV

По меньшей мере 45 человек погибли в аварии автобуса на шоссе в западной Болгарии.

Источник: начальник управления пожарной безопасности МВД Николай Николов, директор Главного управления Национальной полиции Станимир Станев в BTV, Reuters

Детали: Отмечается, что автобус имел северо-македонские номера  и ехал из Стамбула в Северную Македонию. В результате аварии в автобусе вспыхнул пожар.

Среди погибших – 12 детей.

Еще семь человек с ожогами были доставлены в больницу скорой помощи в столице София.

Всего в автобусе было 52 человека.

Темы: Болгарияавария
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