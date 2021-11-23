45 человек погибли в автобусной аварии в Болгарии
Вторник, 23 ноября 2021, 05:40
По меньшей мере 45 человек погибли в аварии автобуса на шоссе в западной Болгарии.
Источник: начальник управления пожарной безопасности МВД Николай Николов, директор Главного управления Национальной полиции Станимир Станев в BTV, Reuters
Детали: Отмечается, что автобус имел северо-македонские номера и ехал из Стамбула в Северную Македонию. В результате аварии в автобусе вспыхнул пожар.
Среди погибших – 12 детей.
Еще семь человек с ожогами были доставлены в больницу скорой помощи в столице София.
Всего в автобусе было 52 человека.