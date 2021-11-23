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Повністю вакциновані понад 10 мільйонів українців – МОЗ

Вівторок, 23 листопада 2021, 08:45
фото МОЗ

Понад 10 мільйонів українців завершили імунізацію від COVID-19.

Джрело: МОЗ

Дослівно: "Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 914 335 людей, з них отримали одну дозу – 12 914 333 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 025 360 людей. Загалом проведено 22 939 693 щеплення".

Деталі: Минулої доби в Україні вакциновано проти COVID-19 270 258 людей. Одну дозу отримали 79 207 людей, повністю імунізовані – 191 051 людина.

У МОЗ акцентують увагу, що 88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Українська правда
Теми: вакцинація


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