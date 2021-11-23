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Полностью вакцинированы более 10 миллионов украинцев – Минздрав

Вторник, 23 ноября 2021, 08:45
фото Минздрава

Более 10 миллионов украинцев завершили иммунизацию от COVID-19.

Источник: Минздрав

Дословно: "С начала вакцинальной кампании привито 12 914 335 человек, из них получили одну дозу - 12 914 333 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 10 025 360 человек. Всего было сделано 22 939 693 прививки".

Детали: За прошедшие сутки в Украине вакцинировано против COVID-19 270 258 человек. Одну дозу получили 79 207 человек, полностью иммунизированы – 191 051 человек.

В Минздраве акцентируют внимание, что 88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.

Украинская правда
Темы: вакцинация
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