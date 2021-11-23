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"Дія" не збирає та не зберігає дані українців – Федоров

Вівторок, 23 листопада 2021, 08:15
Дія не збирає та не зберігає дані українців – Федоров
Михайло Федоров. фото Назарія Мазилюка, УП

Сервіс "Дія" не збирає та не зберігає особисту інформацію про українців, а лише відображає дані, що містяться у державних реєстрах.

Джерело: віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю телеканалу "Дом"

Пряма мова: "Дія" влаштована таким чином, що вона не збирає інформацію про вас. Коли ви її встановили, вона лише відображає інформацію, яка й так давно є в реєстрах.

Коли ви отримували свій ID-паспорт або закордонний паспорт, ви потрапили до демографічного реєстру — і коли ви авторизуєтеся в "Дії", лише з того реєстру підтягується інформація про вас. Так само інформація про вас підтягується з реєстру посвідчень водія.

Не створюється нова база даних. Навпаки, унікальність "Дії" полягає в тому, що це дуже безпечний продукт, який показує інформацію, яка є про вас у реєстрі. І коли у вас не підтягується будь-який документ, то для вас це важливий сигнал: виявляється, ви отримали цей документ і його використовуєте, а його немає в реєстрі.

Це демонстрація підходу держави до персональних даних: персональні дані – це власність ваша, моя, людей, громадян України, а не держави. І авторизуючись у "Дії", я бачу, що знає про мене держава, я можу керувати інформацією про себе".

Деталі: Федоров розповів, що Мінцифри розгортає копію "Дії" у спеціальному пілотному середовищі без персональних даних, і "білі хакери" з усього світу намагаються знайти проблеми та вразливості у продукті

Таким чином, в режимі реального часу відбувається краш-тест, аудит продукту і він удосконалюється.

Читайте також: Михайло Федоров: Без "Дії" у нас кожен другий Covid-сертифікат був би, напевно, підроблений

"Українська правда" у Threads

Теми: ДіяМінцифри
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