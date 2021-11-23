"Дія" не собирает и не хранит данные украинцев – Федоров

Сервис "Дія" не собирает и не хранит личную информацию об украинцах, а лишь отображает данные, содержащиеся в государственных реестрах.

Источник: вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью телеканалу "Дом"

Прямая речь: "Дія" устроена таким образом, что она не собирает информацию о вас. Когда вы ее установили, она только отображает информацию, которая и так уже давно есть в реестрах.

Когда вы получали свой ID-паспорт или заграничный паспорт, вы попали в демографический реестр — и когда вы авторизируетесь в "Дії", всего лишь из того реестра подтягивается информация о вас. Точно так же информация о вас подтягивается из реестра водительских удостоверений.

Не создается новая база данных. Наоборот, уникальность "Дії" в том, что это очень безопасный продукт, который показывает информацию, которая есть о вас в реестре. И когда у вас не подтягивается какой-либо документ, то для вас это важный сигнал, что оказывается, вы получили этот документ и его используете, а его нет в реестре.

Это демонстрация подхода государства к персональным данным: персональные данные — это собственность ваша, моя, людей, граждан Украины, а не государства. И авторизируясь в "Дії", я вижу, что знает обо мне государство, я могу управлять информацией о себе".

Детали: Федоров рассказал, что Минцифры разворачивает копию "Дії" в специальной пилотной среде без персональных данных, и "белые хакеры" со всего мира пытаются найти проблемы и уязвимости в продукте

Таким образом в режиме реального времени происходит краш-тест, аудит продукта и он совершенствуется.

Читайте также: Михаил Федоров: Без "Дії" у нас каждый второй Covid-сертификат был бы, наверное, поддельным