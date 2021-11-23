Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Дія" не собирает и не хранит данные украинцев – Федоров

Вторник, 23 ноября 2021, 08:15
Дія не собирает и не хранит данные украинцев – Федоров
Михаил Фёдоров. фото Назария Мазилюка, УП

Сервис "Дія" не собирает и не хранит личную информацию об украинцах, а лишь отображает данные, содержащиеся в государственных реестрах.

Источник: вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью телеканалу "Дом"

Прямая речь: "Дія" устроена таким образом, что она не собирает информацию о вас. Когда вы ее установили, она только отображает информацию, которая и так уже давно есть в реестрах.

Когда вы получали свой ID-паспорт или заграничный паспорт, вы попали в демографический реестр — и когда вы авторизируетесь в "Дії", всего лишь из того реестра подтягивается информация о вас. Точно так же информация о вас подтягивается из реестра водительских удостоверений.

Не создается новая база данных. Наоборот, уникальность "Дії" в том, что это очень безопасный продукт, который показывает информацию, которая есть о вас в реестре. И когда у вас не подтягивается какой-либо документ, то для вас это важный сигнал, что оказывается, вы получили этот документ и его используете, а его нет в реестре.

Это демонстрация подхода государства к персональным данным: персональные данные — это собственность ваша, моя, людей, граждан Украины, а не государства. И авторизируясь в "Дії", я вижу, что знает обо мне государство, я могу управлять информацией о себе".

Детали: Федоров рассказал, что Минцифры разворачивает копию "Дії" в специальной пилотной среде без персональных данных, и "белые хакеры" со всего мира пытаются найти проблемы и уязвимости в продукте

Таким образом в режиме реального времени происходит краш-тест, аудит продукта и он совершенствуется.

Читайте также: Михаил Федоров: Без "Дії" у нас каждый второй Covid-сертификат был бы, наверное, поддельным

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДіяМинцифры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Дія
Ajax Systems, MacPaw и другие: резиденты Дія.City создали объединение для взаимодействия с госорганами
В "Дії" тестируют обновленную услугу смены места жительства
Доктрина Зеленского. Почему речь Президента на День Конституции является сверхважной для будущего страны
Последние новости
16:53
Стерненко сообщил о закрытии дела о гибели участника нападения на него
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
Все новости...
Реклама: