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У Києві після вихідних черговий стрибок хворих на Covid

Вівторок, 23 листопада 2021, 11:28
Фото КМДА

За добу 22 листопада у столиці зареєстрували 1 631 новий випадок коронавірусу, що на понад тисячу більше, порівняно з попереднім днем, 35 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 1 631 підтверджений випадок захворювання на коронавірус і 35 летальних випадків від вірусу".

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському (277), Солом’янському (244) та в Оболонському (223) районах.

Захворіли за добу понад сотня дітей – 57 дівчаток від 7 місяців до 17 років і 55 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

130 хворих на коронавірус госпіталізували, також поклали у лікарні 209 людей з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 289 694 підтверджених випадки коронавірусу, 7 249 хворих померли, подолали вірус 247 424 мешканці міста, з них 1 466 за минулу добу.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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