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В Киеве после выходных очередной скачок больных Covid

Вторник, 23 ноября 2021, 10:28
В Киеве после выходных очередной скачок больных Covid
Фото КГГА

За сутки 22 ноября в столице зарегистрировали 1 631 новый случай коронавируса – это более чем на тысячу больше, по сравнению с предыдущим днем, 35 ​​больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 1 631 подтвержденный случай заболевания коронавирусом и 35 летальных исходов от вируса".

Детали: Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили в Святошинском (277), Соломенском (244) и в Оболонском (223) районах.

Заболели за сутки более сотни детей – 57 девочек от 7 месяцев до 17 лет и 55 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

130 больных коронавирусом госпитализировали, также положили в больницы 209 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице уже 289 694 подтвержденных случая коронавируса, 7 249 больных умерли, преодолели вирус 247 424 жителя города, из них 1 466 за минувшие сутки.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

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Темы: Киевкоронавирус
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