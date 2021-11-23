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Чоловіка, який стріляв у родину під Києвом, затримали: шукали 40 діб

Вівторок, 23 листопада 2021, 11:11
Чоловіка, який стріляв у родину під Києвом, затримали: шукали 40 діб
Фото з Facebook Нєбитова

Правоохоронці затримали чоловіка, який 12 жовтня влаштував стрілянину у селі Софіївська Борщагівка на Київщині і поранив людину.

Джерело: керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Facebook

Пряма мова Нєбитова: "Вистрілив у родину – і майстерно зник. 12 жовтня незнайомець у камуфляжі влаштував гучну вендету у Софіївській Борщагівці.

40 діб ретельної кропіткої роботи поліцейських – і стрілок арештований".

Деталі: Зловмисник виявився колишнім військовим з кримінальним минулим.

Він тримав вдома 18 комплектів спецодягу, набої, порох і рецепти "коктейлю Молотова". 

 
Фото з Facebook Нєбитова 

Нєбитов зазначив, що "справжні наміри нападника і деталі його кримінального минулого, дійсно, вражають".

Передісторія:

  • 12 жовтня у селі Софіївська Борщагівка Київської області чоловік у камуфляжі здійснив постріли в напрямку чоловіка, який з родиною сідав у припарковане авто, поранив його в ногу і пошкодив машину.

Українська правда

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Теми: Київська областьполіція
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