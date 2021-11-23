Чоловіка, який стріляв у родину під Києвом, затримали: шукали 40 діб
Вівторок, 23 листопада 2021, 12:11
Правоохоронці затримали чоловіка, який 12 жовтня влаштував стрілянину у селі Софіївська Борщагівка на Київщині і поранив людину.
Джерело: керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Facebook
Пряма мова Нєбитова: "Вистрілив у родину – і майстерно зник. 12 жовтня незнайомець у камуфляжі влаштував гучну вендету у Софіївській Борщагівці.
40 діб ретельної кропіткої роботи поліцейських – і стрілок арештований".
Деталі: Зловмисник виявився колишнім військовим з кримінальним минулим.
Він тримав вдома 18 комплектів спецодягу, набої, порох і рецепти "коктейлю Молотова".
Нєбитов зазначив, що "справжні наміри нападника і деталі його кримінального минулого, дійсно, вражають".
Передісторія:
- 12 жовтня у селі Софіївська Борщагівка Київської області чоловік у камуфляжі здійснив постріли в напрямку чоловіка, який з родиною сідав у припарковане авто, поранив його в ногу і пошкодив машину.
Українська правда