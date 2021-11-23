Мужчину, стрелявшего в семью под Киевом, задержали: искали 40 суток
Вторник, 23 ноября 2021, 11:11
Правоохранители задержали мужчину, который 12 октября устроил стрельбу в селе Софиевская Борщаговка Киевской области и ранил человека.
Источник: руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в Facebook
Прямая речь Небытова: "Выстрелил в семью – и исчез. 12 октября незнакомец в камуфляже устроил громкую вендетту в Софиевской Борщаговке.
40 суток тщательной кропотливой работы полицейских – и стрелок арестован".
Детали: Злоумышленник оказался бывшим военным с криминальным прошлым.
Он держал дома 18 комплектов спецодежды, патроны, порох и рецепты "коктейля Молотова".
Небытов отметил, что "настоящие намерения нападающего и детали его криминального прошлого действительно впечатляют".
Предыстория:
- В селе Софиевская Борщаговка Киевской области мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении мужчины, который с семьей садился в припаркованное авто, ранил его в ногу и повредил машину.
Украинская правда