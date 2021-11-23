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Мужчину, стрелявшего в семью под Киевом, задержали: искали 40 суток

Вторник, 23 ноября 2021, 12:11
Фото с Facebook Небытова

Правоохранители задержали мужчину, который 12 октября устроил стрельбу в селе Софиевская Борщаговка Киевской области и ранил человека.

Источник: руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в Facebook

Прямая речь Небытова: "Выстрелил в семью – и исчез. 12 октября незнакомец в камуфляже устроил громкую вендетту в Софиевской Борщаговке.

40 суток тщательной кропотливой работы полицейских – и стрелок арестован".

Детали: Злоумышленник оказался бывшим военным с криминальным прошлым.

Он держал дома 18 комплектов спецодежды, патроны, порох и рецепты "коктейля Молотова". 

 
Фото с Facebook небытова 

Небытов отметил, что "настоящие намерения нападающего и детали его криминального прошлого действительно впечатляют".

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Киевская областьполиция
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