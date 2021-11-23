Мужчину, стрелявшего в семью под Киевом, задержали: искали 40 суток

Правоохранители задержали мужчину, который 12 октября устроил стрельбу в селе Софиевская Борщаговка Киевской области и ранил человека.

Источник: руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в Facebook

Прямая речь Небытова: "Выстрелил в семью – и исчез. 12 октября незнакомец в камуфляже устроил громкую вендетту в Софиевской Борщаговке.

40 суток тщательной кропотливой работы полицейских – и стрелок арестован".

Детали: Злоумышленник оказался бывшим военным с криминальным прошлым.

Он держал дома 18 комплектов спецодежды, патроны, порох и рецепты "коктейля Молотова".

Фото с Facebook небытова

Небытов отметил, что "настоящие намерения нападающего и детали его криминального прошлого действительно впечатляют".

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