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Чоловік у камуфляжі стріляв по водію припаркованого авто під Києвом

Вівторок, 12 жовтня 2021, 14:53
Софіївська Борщагівка, стрілянина по авто, скріншот з запису

У селі Софіївська Борщагівка Київської області чоловік у камуфляжі здійснив постріли в напрямку чоловіка, який з родиною сідав у припарковане авто, поранив його в ногу і пошкодив машину.

Джерело: поліція Київської області, Telegram "Київ оперативний

Деталі: Близько 07.45 ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік у камуфляжі здійснив постріли в напрямку 27-річного чоловіка, який разом із 28-річною дружиною сідав до автівки. 

Чоловіка поранено у ногу, пошкоджено автівку.

Поліція також опублікувала відеозапис події: вочевидь, із камер спостереження.

За даними "Києва оперативного", стріляли по Volkswagen.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). 

Наразі поліцейські встановлюють, з якої зброї стріляв зловмисник та усі обставини стрільби. 

"Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо вказаної події – просимо повідомити на спецлінію поліції "102"", – просять правоохоронці.

Нагадаємо: Вранці 22 вересня під Києвом стріляли у автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського – Сергія Шефіра, поранили його водія. Тоді в автівку стріляли автоматною чергою з лісу біля села Лісники у Києво-Святошинському районі Київщини. По авто Шефіра випустили близько 18 куль. Стрілка досі не знайшли.

Теми: Київська областьполіція


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