Серед постраждалих а аварії македонського автобуса українців немає - МЗС

За попередніми даними, серед постраждалих в аварії македонського автобуса в Болгарії немає українців.

Джерело: речник МЗС України Олег Ніколенко в Твіттері

Пряма мова: "За інформацією болгарських правоохоронців, українських громадян немає серед постраждалих в аварії автобуса на заході Болгарії".

Що передувало: В ніч на 23 листопада на заході Болгарії щонайменше 45 людей загинули в результаті серйозної аварії та загоряння македонського автобуса.

Автобус із туристами прямував зі Стамбула в Скоп’є. За деякими даними, він міг врізатися в огородження, після чого загорівся. Поки у слідства дві версії: людська помилка водія та раптова технічна несправність.