Среди пострадавших а аварии македонского автобуса украинцев нет - МИД

По предварительным данным, среди пострадавших в аварии македонского автобуса в Болгарии нет украинцев.

Источник: спикер МИД Украины Олег Николенко в Твиттере

Прямая речь: "По информации болгарских правоохранителей украинских граждан нет среди пострадавших в аварии автобуса на западе Болгарии".

Что предшествовало: В ночь на 23 ноября на западе Болгарии по меньшей мере 45 человек погибли в результате серьезной аварии и возгорания македонского автобуса.

Автобус с туристами следовал из Стамбула в Скопье. По некоторым данным, он мог врезаться в ограждение, после чего загорелся. Пока у следствия две версии: ошибка водителя и внезапная техническая неисправность.