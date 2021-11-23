Среди пострадавших а аварии македонского автобуса украинцев нет - МИД
Вторник, 23 ноября 2021, 12:22
По предварительным данным, среди пострадавших в аварии македонского автобуса в Болгарии нет украинцев.
Источник: спикер МИД Украины Олег Николенко в Твиттере
Прямая речь: "По информации болгарских правоохранителей украинских граждан нет среди пострадавших в аварии автобуса на западе Болгарии".
Что предшествовало: В ночь на 23 ноября на западе Болгарии по меньшей мере 45 человек погибли в результате серьезной аварии и возгорания македонского автобуса.
Автобус с туристами следовал из Стамбула в Скопье. По некоторым данным, он мог врезаться в ограждение, после чего загорелся. Пока у следствия две версии: ошибка водителя и внезапная техническая неисправность.
Украинская правда