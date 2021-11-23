"Родичка працівника САП" пропонувала експрокурору-фігуранту гучної справи "допомогу" за $40 тисяч

Правоохоронці затримали мешканку Хмельниччини, яка намагалась заволодіти 40 тисячами доларів, прикриваючись нібито зв’язками в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Джерело: СБУ, прокуратура Одещини, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними слідства, жінка, яка була раніше засуджена та відбувала покарання за шахрайство, представившись родичкою працівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, запропонувала колишньому керівнику прокуратури Одеської області свою допомогу у вирішенні питання, пов’язаного із закриттям кримінального провадження стосовно нього.

За даними джерела УП, йдеться про експрокурора Одещини Олега Жученка, який фігурує в справі про заволодіння землею в Одесі.

Жінка повідомила експрокурору, що за грошову винагороду у розмірі 40 тис доларів США, через свого нібито родича з САП та за її особистого посередництва, вона забезпечить прийняття рішення про закриття кримінального провадження, досудове розслідування у якому здійснюється підрозділом НАБУ.

Експрокурор водночас звернувся до УСБУ в Одеській області та повідомив про факт готування злочину.

У межах контролю за вчиненням злочину співробітники СБУ задокументували факт передачі зловмисниці "авансу".

Правоохоронці затримали організаторку шахрайської схеми після одержання нею всієї суми грошей.

Наразі затриманій планують повідомити про підозру та обрати міру запобіжного заходу.