Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Родственница работника САП" предлагала фигуранту громкого дела "помощь" за $40 тысяч

Вторник, 23 ноября 2021, 13:10
Родственница работника САП предлагала фигуранту громкого дела помощь за $40 тысяч
фото СБУ

Правоохранители задержали жительницу Хмельницкой области, которая пыталась завладеть 40 тысячами долларов, прикрываясь якобы связями в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Источник: СБУ, прокуратура Одесщины, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным следствия, женщина, ранее осужденная и отбывавшая наказание за мошенничество, представившись родственницей работника Специализированной антикоррупционной прокуратуры, предложила бывшему руководителю прокуратуры Одесской области свою помощь в решении вопроса, связанного с закрытием уголовного производства в отношении него.

По данным источника УП, речь идет об экс-прокуроре Одесской области Олеге Жученко, который фигурирует в деле о завладении землей в Одессе.

Женщина сообщила экс-прокурору, что за денежное вознаграждение в размере 40 тыс долларов США, через своего якобы родственника из САП и его личного посредничество, она обеспечит принятие решения о закрытии уголовного производства, досудебное расследование в котором осуществляется подразделением НАБУ.

Экс-прокурор же обратился в УСБУ в Одесской области и сообщил о факте приготовления преступления.

В рамках контроля за совершением преступления сотрудники СБУ задокументировали факт передачи злоумышленницы "аванс".

Правоохранители задержали организатора мошеннической схемы после получения ею всей суммы денег.

Задержанной планируют сообщить о подозрении и избрать меру пресечения.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУОдесская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
СБУ
Житомирская компания продавала лекарства в Россию, они шли к раненым оккупантам – СБУ
СБУ взялась за попа УПЦ МП в Бородянке из-за помощи оккупантам и пыточной
Охотился на западное оружие: СБУ задержала работника оборонного завода
Последние новости
16:53
Стерненко сообщил о закрытии дела о гибели участника нападения на него
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
Все новости...
Реклама: