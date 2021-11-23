"Родственница работника САП" предлагала фигуранту громкого дела "помощь" за $40 тысяч
Правоохранители задержали жительницу Хмельницкой области, которая пыталась завладеть 40 тысячами долларов, прикрываясь якобы связями в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Источник: СБУ, прокуратура Одесщины, собеседник УП в правоохранительных органах
Детали: По данным следствия, женщина, ранее осужденная и отбывавшая наказание за мошенничество, представившись родственницей работника Специализированной антикоррупционной прокуратуры, предложила бывшему руководителю прокуратуры Одесской области свою помощь в решении вопроса, связанного с закрытием уголовного производства в отношении него.
По данным источника УП, речь идет об экс-прокуроре Одесской области Олеге Жученко, который фигурирует в деле о завладении землей в Одессе.
Женщина сообщила экс-прокурору, что за денежное вознаграждение в размере 40 тыс долларов США, через своего якобы родственника из САП и его личного посредничество, она обеспечит принятие решения о закрытии уголовного производства, досудебное расследование в котором осуществляется подразделением НАБУ.
Экс-прокурор же обратился в УСБУ в Одесской области и сообщил о факте приготовления преступления.
В рамках контроля за совершением преступления сотрудники СБУ задокументировали факт передачи злоумышленницы "аванс".
Правоохранители задержали организатора мошеннической схемы после получения ею всей суммы денег.
Задержанной планируют сообщить о подозрении и избрать меру пресечения.