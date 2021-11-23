"Київкомунсервіс" знову обшуковують

На підприємстві "Київкомунсервіс" 23 листопада правоохоронці проводять черговий обшук та вилучення документів.

Джерело: офіційний портал столичної влади

Дослівно: "Головним слідчим управлінням Національної поліції в рамках кримінального провадження № 42020000000002227 від 12.11.2020 на підставі Ухвали Печерського районного суду міста Києва на підприємстві "Київкомунсервіс" проводяться вилучення копій документів. Підприємство співпрацює зі слідством, надано доступ до речей і документів, що перебувають у володінні службових осіб".

Деталі: Чого саме стосується кримінальне провадження, представники комунального підприємства не вказують.

Що передувало: Подільська окружна прокуратура Києва в серпні 2021 року обшукувала "Київкомунсервіс" через організацію злочинних схем на вивезенні сміття.