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"Київкомунсервіс" знову обшуковують

Вівторок, 23 листопада 2021, 14:03
Київкомунсервіс знову обшуковують
фото з Facebook-сторінки КП

На підприємстві "Київкомунсервіс" 23 листопада правоохоронці проводять черговий обшук та вилучення документів.

Джерело: офіційний портал столичної влади

Дослівно: "Головним слідчим управлінням Національної поліції в рамках кримінального провадження № 42020000000002227 від 12.11.2020 на підставі Ухвали Печерського районного суду міста Києва на підприємстві "Київкомунсервіс" проводяться вилучення копій документів. Підприємство співпрацює зі слідством, надано доступ до речей і документів, що перебувають у володінні службових осіб".

Деталі: Чого саме стосується кримінальне провадження, представники комунального підприємства не вказують.

Що передувало: Подільська окружна прокуратура Києва в серпні 2021 року обшукувала "Київкомунсервіс" через організацію злочинних схем на вивезенні сміття.

Українська правда

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Теми: обшукиКиїв
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