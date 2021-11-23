Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Київкомунсервіс" знову обшуковують

Вівторок, 23 листопада 2021, 15:03
фото з Facebook-сторінки КП

На підприємстві "Київкомунсервіс" 23 листопада правоохоронці проводять черговий обшук та вилучення документів.

Джерело: офіційний портал столичної влади

Дослівно: "Головним слідчим управлінням Національної поліції в рамках кримінального провадження № 42020000000002227 від 12.11.2020 на підставі Ухвали Печерського районного суду міста Києва на підприємстві "Київкомунсервіс" проводяться вилучення копій документів. Підприємство співпрацює зі слідством, надано доступ до речей і документів, що перебувають у володінні службових осіб".

Деталі: Чого саме стосується кримінальне провадження, представники комунального підприємства не вказують.

Що передувало: Подільська окружна прокуратура Києва в серпні 2021 року обшукувала "Київкомунсервіс" через організацію злочинних схем на вивезенні сміття.

Українська правда
Теми: обшукиКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоРозвідникам, причетним до операції з вагнерівцями, анулювали закордонні паспорти

СПИСОКВ Офісі президента оголосили список ЗМІ, яких запросили на пресмарафон Зеленського

Монастирський про гвинтокрили для ювілею Єрмака: Це звичайна практика, згідно з протоколами

Новини 25 листопада: справа про замах на Шефіра, Ukrainian national airlines

ОНОВЛЕНО, ФОТО, ВІДЕОПід Харковом трапилася масштабна ДТП: троє загиблих, п'ятеро поранених

Росія перекидає війська до окупованого Криму – розвідники Janes

Усі новини...
обшуки
Топменеджеру "АрселорМіттала" вручили підозру через ухилення від податків
До Киви прийшли з обшуком
Розкрадання на ремонті школи: у Києві знову обшуки у комунальників
Останні новини
04:05
ВООЗ скликає екстрену нараду щодо виявленого в ПАР COVID-варіанту
03:05
Джонсон запропонував Макрону 5 кроків, аби запобігти смертям мігрантів
02:00
Британія призупинила рейси з Африки через новий варіант COVID-19
00:47
Данілов: Загрози вторгнення РФ поки немає
00:28
ДБР планує допитати Єрмака про спецоперацію з затримання "вагнерівців"
23:59
У Португалії посилюють карантин: пасажири літаків мають надати негативний тест
23:50
Головне з закордоння: нові правила в'їзду до ЄС, вакцина для дітей, зміни в Німеччині
23:02
фотоРозвідникам, причетним до операції з вагнерівцями, анулювали закордонні паспорти
23:02
СПИСОКВ Офісі президента оголосили список ЗМІ, яких запросили на пресмарафон Зеленського
22:45
У Львові затримали вандалів, які написали "За Степана Бендер" на могилі поляків 
Усі новини...