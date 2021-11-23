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"Киевкоммунсервис" снова обыскивают

Вторник, 23 ноября 2021, 14:03
Киевкоммунсервис снова обыскивают
фото с Facebook-страницы КП

На предприятии "Киевкоммунсервис" 23 ноября правоохранители проводят очередной обыск и изъятие документов.

Источник: официальный портал столичных властей

Дословно: "Главным следственным управлением Национальной полиции в рамках уголовного производства №42020000000002227 от 12.11.2020 на основании постановления Печерского районного суда города Киева на предприятии "Киевкоммунсервис" проводится изъятие копий документов. Предприятие сотрудничает со следствием, предоставлен доступ к вещам и документам, находящимся во владении должностных лиц".

Детали: Что именно касается уголовное производство, представители коммунального предприятия не указывают.

Что предшествовало: Подольская окружная прокуратура Киева в августе 2021 года обыскивала "Киевкоммунсервис" из-за организации преступных схем на вывозе мусора.

Украинская правда
Темы: обыскиКиев
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