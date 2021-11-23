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Бойовики розпочали масштабні навчання, якими керує Росія – розвідка

Вівторок, 23 листопада 2021, 17:21
фото ілюстративне, тасс

У з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусах розпочалось масштабне командно-штабне навчання із залученням мобілізаційного резерву, підрозділів "силових структур" і окупаційних адміністрацій, яке контролюють збройні сили Росії.

Джерело: Головне управління розвідки

Деталі: В ГУР зазначають, що командування ЗС РФ нарощує боєготовність російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

22 листопада у з’єднаннях і частинах 1 та 2 АК розпочалось масштабне командно-штабне навчання із залученням мобілізаційного резерву, підрозділів "силових структур" і окупаційних адміністрацій. Контроль проведення навчань здійснюється комплексною комісією 8 загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ.

Проведення навчань супроводжується активізацією діяльності російських пропагандистських ЗМІ для підготовки чергових фейкових матеріалів з дискредитації підрозділів Об’єднаних сил.

Нагадаємо: За інформацією розвідки, російські окупаційні адміністрації на окупованих територіях Донбасі ініціювали пропозицію про дозвіл на офіційному рівні призивати громадян РФ для проходження військової служби за контрактом у з’єднаннях і частинах 1 та 2 АК.

Українська правда
Теми: розвідкаДонбасокупаціяРосіявійна


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