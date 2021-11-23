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Боевики начали масштабные учения, которыми руководит Россия – разведка

Вторник, 23 ноября 2021, 17:21
фото иллюстративное, тасс

В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусах началось масштабное командно-штабное обучение с привлечением мобилизационного резерва, подразделений силовых структур и оккупационных администраций, которое контролируют вооруженные силы России.

Источник: Главное управление разведки

Детали: В ГУР отмечают, что командование ВС РФ наращивает боеготовность российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

22 ноября в соединениях и частях 1 и 2 АК началось масштабное командно-штабное обучение с привлечением мобилизационного резерва, подразделений "силовых структур" и оккупационных администраций. Контроль за проведение учений осуществляется комплексной комиссией 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.

Проведение учений сопровождается активизацией деятельности российских пропагандистских СМИ по подготовке очередных фейковых материалов по дискредитации подразделений Объединенных сил.

Напомним: По информации разведки, российские оккупационные администрации на оккупированных территориях Донбасса инициировали предложение о разрешении на официальном уровне призывать граждан РФ для прохождения военной службы по контракту в соединениях и частях 1 и 2 АК.

Украинская правда
Темы: разведкаДонбассоккупацияРосcиявойна
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