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Нардеп заявив, що на Донбасі використали "Джавеліни", в ОС заперечують

Вівторок, 23 листопада 2021, 18:19
Нардеп заявив, що на Донбасі використали Джавеліни, в ОС заперечують
ФОТО: U.S. ARMY

Голова підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ігор Копитін заявив, що українські військові використали Javelin під час ведення бою на Донбасі. В штабі ОС заперечують цю інформацію.

Джерело: Копитін у Facebook, видання MilitaryTimes, начальник пресслужби Об'єднаних сил Ярослав Мельничук в коментарі "Українській правді"

Пряма мова Копитіна: "Днями поширилась інформація щодо того, що в зоні ООС використали протитанковий ракетний комплекс Javelin. Так, це правда.

Наші воїни використали його під час ведення бою. Поки не маю права розголошувати, де це відбулося і під час яких обставин…

До речі, ми вже мали розмову з нашими американськими партнерами щодо використання Javelin".

Деталі: В коментарі УП Мельничук запевнив, що ОС заперечують інформацію, "надану невідомо ким". Станом на зараз на Донбасі "Джавеліни" не використовувалися.

Речник ОС пообіцяв, що як тільки "Джавеліни" використають проти російсько-окупаційних військ, українці одразу про це дізнаються.

Днями видання MilitaryTimes повідомило, що взяло інтерв’ю в очільника ГУР Кирила Буданова. У тексті йдеться, ніби Буданов сказав, що системи Javenlin використовувалися проти російських військ на Донбасі.

За словами глави ГУР, вони, як і "Байрактари", "мають значну психологічну стримуючу цінність, змушуючи росіян двічі задуматися про атаку".

Довідково: "Джавеліни" - ефективні переносні протитанкові ракетні комплекси, які нам продали США.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ДонбасООСвійнакомітети
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