Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардеп заявил, что на Донбассе использовали "Джавелины", в ОС отрицают

Вторник, 23 ноября 2021, 18:19
Нардеп заявил, что на Донбассе использовали Джавелины, в ОС отрицают
ФОТО: U.S. ARMY

Глава подкомитета по оборонной промышленности и технической модернизации комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Игорь Копытин заявил, что украинские военные использовали Javelin во время ведения боя на Донбассе. В штабе ОС отрицают эту информацию.

Источник: Копытин в Facebook, издание MilitaryTimes, начальник пресс-службы Объединенных сил Ярослав Мельничук в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Копытина: "На днях распространилась информация о том, что в зоне ООС использовался противотанковый ракетный комплекс Javelin. Да, это правда.

Наши воины использовали его при ведении боя. Пока не имею права разглашать, где это произошло и при каких обстоятельствах…

Кстати, мы уже беседовали с нашими американскими партнерами по использованию Javelin".

Детали: В комментарии УП Мельничук заверил, что ОС отрицают информацию, предоставленную неизвестно кем. По состоянию на 23 ноября на Донбассе "Джавелины" не использовались.

Представитель ОС пообещал, что как только "Джавелины" используют против российско-оккупационных войск, украинцы сразу об этом узнают.

На днях издание MilitaryTimes сообщило, что взяло интервью у главы ГУР Кирилла Буданова. В тексте говорится, будто Буданов сказал, что системы Javenlin использовались против российских войск на Донбассе.

По словам главы ГУР, они, как и "Байрактары", "имеют значительную психологическую сдерживающую ценность, заставляя россиян дважды задуматься об атаке".

Справка: "Джавелины" - эффективные переносные противотанковые ракетные комплексы, которые нам продали США.

Роман Петренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассООСвойнакомитеты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Донбасс
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
Последние новости
16:53
Стерненко сообщил о закрытии дела о гибели участника нападения на него
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
Все новости...
Реклама: