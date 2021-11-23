Нардеп заявил, что на Донбассе использовали "Джавелины", в ОС отрицают

Глава подкомитета по оборонной промышленности и технической модернизации комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Игорь Копытин заявил, что украинские военные использовали Javelin во время ведения боя на Донбассе. В штабе ОС отрицают эту информацию.

Источник: Копытин в Facebook, издание MilitaryTimes, начальник пресс-службы Объединенных сил Ярослав Мельничук в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Копытина: "На днях распространилась информация о том, что в зоне ООС использовался противотанковый ракетный комплекс Javelin. Да, это правда.

Наши воины использовали его при ведении боя. Пока не имею права разглашать, где это произошло и при каких обстоятельствах…

Кстати, мы уже беседовали с нашими американскими партнерами по использованию Javelin".

Детали: В комментарии УП Мельничук заверил, что ОС отрицают информацию, предоставленную неизвестно кем. По состоянию на 23 ноября на Донбассе "Джавелины" не использовались.

Представитель ОС пообещал, что как только "Джавелины" используют против российско-оккупационных войск, украинцы сразу об этом узнают.

На днях издание MilitaryTimes сообщило, что взяло интервью у главы ГУР Кирилла Буданова. В тексте говорится, будто Буданов сказал, что системы Javenlin использовались против российских войск на Донбассе.

По словам главы ГУР, они, как и "Байрактары", "имеют значительную психологическую сдерживающую ценность, заставляя россиян дважды задуматься об атаке".

Справка: "Джавелины" - эффективные переносные противотанковые ракетные комплексы, которые нам продали США.