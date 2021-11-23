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Американські "Джавеліни" у вівторок випробували на полігоні "Широкий лан"

Вівторок, 23 листопада 2021, 19:57
Залужний та Резніков, фото: генштаб

На полігоні Міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів "Широкий лан" провели інструкторсько-методичні заняття в рамках підбиття підсумків діяльності Збройних Сил України за 2021 рік. Зокрема, використовували "Байрактари" та "Джавеліни"

Джерело: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та Генштаб ЗСУ у Facebook

Пряма мова Залужного: "Ми придбали й отримали від партнерів у якості матеріально-технічної допомоги високотехнологічне озброєння, що суттєво підвищило боєздатність Збройних Сил України. Це, зокрема, розвідувально-ударні комплекси "Байрактар" та протитанкові ракетні комплекси "Джавелін".

Враховуючи досвід бойових дій в районі проведення операції Об’єднаних сил, 23 листопада ми відпрацювали нову тактику їхнього застосування в бойових умовах та продемонстрували командирам бригад і полків. Ми також показали їхнє комплексне застосування в умовах ночі та поганої видимості.

Інструкторсько-методичне заняття на полігоні "Широкий лан" відбувається у рамках підбиття підсумків діяльності Збройних Сил України за 2021 рік".

Деталі: На заході був присутній також міністр оборони Олексій Резніков.

 
 
 

Нагадаємо: Нардеп та член комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ігор Копитін заявив, що українські військові під час ведення бою використали Javelin в зоні ООС.

В штабі ОС заперечили цю інформацію.

Українська правда
Теми: Збройні силиМіноборониГенштаб


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