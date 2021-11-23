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Американские "Джавелины" во вторник опробовали на полигоне "Широкий лан"

Вторник, 23 ноября 2021, 19:57
Залужный и Резников, фото: генштаб

На полигоне Межвидового центра подготовки воинских частей и подразделений "Широкий лан" провели инструкторско-методические занятия в рамках подведения итогов деятельности Вооруженных сил Украины за 2021 год. В частности, использовали "Байрактары" и "Джавелины"

Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и Генштаб ВСУ в Facebook

Прямая речь Залужного: "Мы приобрели и получили от партнеров в качестве материально-технической помощи высокотехнологичное вооружение, что существенно повысило боеспособность Вооруженных сил Украины. Это, в частности, разведывательно-ударные комплексы "Байрактар" ​​и противотанковые ракетные комплексы "Джавелин".

Учитывая опыт боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил, мы отработали новую тактику их применения в боевых условиях и продемонстрировали командирам бригад и полков. Мы также показали их комплексное применение в условиях ночи и плохой видимости.

Инструкторско-методическое занятие на полигоне "Широкий лан" проходит в рамках подведения итогов деятельности Вооруженных Сил Украины за 2021 год".

Детали: На мероприятии присутствовал также министр обороны Алексей Резников.

 
 
 

Напомним: Нардеп и член комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Игорь Копытин заявил, что украинские военные во время ведения боя использовали Javelin в зоне ООС.

В штабе ОС отрицали эту информацию.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силыМинобороныГенштаб
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