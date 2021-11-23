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Столична суддя задекларувала дорогі авто та заміський маєток як "подарунки" – ЗМІ

Вівторок, 23 листопада 2021, 20:00
Тетяна Ільєва. Фото з її facebook-сторінки

Журналісти виявили, що родина судді Печерського суду м. Києва Тетяни Ільєвої користується дорогими авто та будує заміський маєток, проте вона не звітує про це в деклараціях.

Джерело: розслідування журналістів Bihus Info

Деталі: Журналісти з’ясували, що Ільєва володіє маєтком завбільшки 264 квадратних метри в Хотянівці під Києвом. Земельну ділянку, яка коштує близько 2,5 млн грн, суддя отримала як подарунок від тітки, а гроші на будівництво - двома подарунками від матері.

У її декларації відповідних коштів до початку будівництва не було.

Фото маєтку судді в Хотянівці
Фото маєтку судді в Хотянівці
Bihus Info

Водночас, за версією журналістів видання, матір та тітка судді проживають у Могилів-Подільському (Вінницька область) та займаються фермерством. Зокрема, мама буцімто продає пиріжки на місцевому ринку. 

Родина має 50 гектарів землі, на яких вони керують власним фермерським господарством.

Також суддя користується авто преміум-класу. На початку листопада Ільєва придбала Range Rover, вартість якого на ринку сягає півмільйона гривень і більше. Також цього року суддя придбала Mercedes G-класу і на BMW X5.

Донька Ільєвої придбала Toyota Land Cruiser 2000, вартість якого не менше півтори мільйона гривень. На момент купівлі вона завершувала навчання у виші й задекларованих доходів такого обсягу не мала.

Суддя відмовилась пояснити журналістам походження коштів на придбання цих коштів.

Також у виданні Bihus Info нагадали, що 20 жовтня детективи НАБУ приходили до Тетяни Ільєвої з обшуками.

Що було раніше: Наприкінці 2020 року саме Тетяна Ільєва ухвалила рішення, щоб Офіс Генерального прокурора забрав від НАБУ справу про мільйонний хабар.

Теми: корупціясудхабар


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