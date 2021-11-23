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Столичная судья задекларировала дорогие авто и загородное имение как "подарки" - СМИ

Вторник, 23 ноября 2021, 20:00

Журналисты обнаружили, что семья судьи Печерского суда г. Киева Татьяны Ильевой пользуется дорогими авто и строит загородной дом, однако она не отчитывается об этом в декларациях.

Источник: расследование журналистов Bihus Info

Детали: Журналисты выяснили, что Ильева владеет поместьем размером 264 квадратных метра в Хотяновке под Киевом. Земельный участок, который стоит около 2,5 млн грн, судья получила в подарок от тети, а деньги на строительство – двумя подарками от матери.

В ее декларации соразмерных средств до начала строительства не было.

Фото загородного дома в Хотяновке
Фото загородного дома в Хотяновке
Фото: Bihus Info

В то же время, по данным журналистов, мать и тетя судьи проживают в Могилеве-Подольском (Винницкая область) и занимаются фермерством. В частности, мама якобы продает пирожки на местном рынке.

У семьи 50 гектаров земли, на которых они управляют собственным фермерским хозяйством.

Также судья пользуется авто премиум-класса. В начале ноября Ильева приобрела Range Rover, стоимость которого на рынке достигает полмиллиона гривен и больше. Также в этом году судья приобрела Mercedes G-класса и BMW X5.

Дочь Ильевой приобрела Toyota Land Cruiser 2000, стоимость которого не менее полутора миллионов гривен. На момент покупки она завершала обучение в вузе и задекларированных доходов такого объема не было.

Судья отказалась объяснить журналистам происхождение средств на приобретение этих средств.

Также в издании Bihus Info напомнили, что 20 октября детективы НАБУ приходили к Татьяне Ильевой с обысками.

Что было раньше: В конце 2020 года именно Татьяна Ильева приняла решение, чтобы Офис Генерального прокурора забрал от НАБУ дело о миллионной взятке экс-министра экологии Николаю Злочевскому.

Темы: коррупциясудвзятка
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