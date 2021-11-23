Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ліга Чемпіонів: "Динамо" під перший сніг програло "Баварії" у Києві

Вівторок, 23 листопада 2021, 21:41
фото: twitter.com/FCBayern

Столичне "Динамо" у матчі Ліги Чемпіонів програло удома проти "Баварії" з рахунком 2:1.

Джерело: трансляція матчу

Деталі: Матч почався активно з боку киян. Вже на початку матчу Миколенко небезпечно прострілив у карний майданчик – захист німецького клубу вивів на кутовий.

Перший гол не змусив себе довго чекати. Вже на 14 хвилині Роберт Левандовськи шедевральним ударом через себе закинув м’яч у сітку воріт Бущана.

 

До кінця тайму обидві команди могли забивати – рятували по черзі то Бущан, то Ноєр, то захисники. Ще  середині тайму Микола Шапаренко отримав жовту картку за удар по ногах Леона Горецку.

"Динамо" пропускає гол у роздягальню – на 42 хвилині Кінгслі Коман метрів з 10 влучив у дев’ятку – 2:0 на кінець першого тайму.

На початку другого тайму динамівці могли забивати – Ноєр врятував динамівців після удару Шапаренка.

Тепер попередження отримав Буна Сарр, який вийшов хвилин 5 тому, після грубого фолу проти Віталія Буяльського.

Штрафний бив Шапаренко – вище воріт.

На 70 хвилині "Динамо забиває" свій перший гол у цьому сезоні Ліги Чемпіонів – Циганков скинув на Гармаша у карний майданчик "Баварії" - той переграв німецького воротаря. 2:1.

Після першого голу кияни оживилися – мали ще декілька моментів.

На 89 хвилині Циганков міг виходити сам на сам з Ноєром, проте захисники "Баварії" вибили м’яч на кутовий.

Вже за дві хвилини Циганков знову прострілює та попадає у штангу.

Загалом кияни зіграли результативний поєдинок. У них, як і у німецької команди, по 5 ударів у рамку воріт, усього - 9 ударів. 

Після цього матчу "Динамо" залишається на 4 місці з 1 забитим голом та 9 пропущеними - у них одна нічия та чотири поразки.

Роман Петренко, УП
Теми: футбол


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Знешкодили "ферму" спецслужб РФ, яка "виростила" понад 20 тисяч ботів

Замах на Шефіра: "Євросолідарність" каже, що поліція прийшла з обшуком до їхнього депутата

91 зі 135 суддів, поданих ВРП, не пройшли оцінювання – ГО звернулися до Зеленського

Зеленський анонсував створення національного авіаперевізника – Ukrainian national airlines

Новий уряд Німеччини в угоді про коаліцію кардинально змінив риторику щодо Росії

В Україні за добу майже 17 тисяч хворих на Covid-19, найбільше знову у Києві

Усі новини...
футбол
Через футбол у київському метро можуть закрити вхід на 3 станції
"Шахтар" в останні хвилини вирвав перемогу у "Руха"
"Динамо" забиває "Чорноморцю" шість м’ячів у Києві
Останні новини
15:01
В ЄС запропонували змінити правила подорожей: сертифікат на 9 місяців і додаткова доза
14:39
"Доступна іпотека 7%": банки видали 1135 кредитів на 990 мільйонів
14:25
В облраді Закарпаття новий глава – його не могли обрати місяць через серію "мінувань"
14:17
Бюро економічної безпеки запрацювало в Україні
14:04
В Україні запустили мобільний додаток для жертв домашнього насильства
14:00
У КМДА змушені нараховувати боржникам відсотки: не платять здебільшого власники житла в центрі
13:49
Для національного авіаперевізника можуть закупити 20 літаків Airbus: підписали меморандум
13:37
Кулеба: без судових рішень в Україні ЄС і далі зніматиме санкції з чиновників часів Януковича
13:33
Ще два хокейні клуби вийшли з чемпіонату України – бойкотують рішення Федерації
13:09
Знешкодили "ферму" спецслужб РФ, яка "виростила" понад 20 тисяч ботів
Усі новини...