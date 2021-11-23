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Ліга Чемпіонів: "Динамо" на засніженому "Олімпійському" програло "Баварії"

Вторник, 23 ноября 2021, 20:41
Ліга Чемпіонів: Динамо на засніженому Олімпійському програло Баварії

Столичне "Динамо" у матчі Ліги Чемпіонів програло удома проти "Баварії" з рахунком 2:1.

Джерело: трансляція матчу

Деталі: Матч почався активно з боку Киян. Вже на початку матчу Миколенко небезпечно прострілив у карний майданчик – захист німецького клубу вивів на кутовий.

Перший гол не заставив себе довго чекати. Вже на 14 хвилині Роберт Левандовськи шедевральним ударом через себе закинув м’яч у сітку воріт Бущана.

 
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До кінця тайму обидві команди могли забивати – рятували по черзі то Бущан, то Ноєр, то захисники. Ще  середині тайму Микола Шапаренко отримав жовту картку за удар по ногах Леона Горецку.

"Динамо" пропускає гол у роздягальню – на 42 хвилині Кінгслі Коман метрів з 10 влучив у дев’ятку – 2:0 на кінець першого тайму.

На початку другого тайму динамівці могли забивати – Ноєр врятував динамівців після удару Шапаренка.

Тепер попередження отримав Буна Сарр, який вийшов хвилин 5 тому, після грубого фолу проти Віталія Буяльського.

Штрафний бив Шапаренко – вище воріт.

На 70 хвилині "Динамо забиває" свій перший гол у цьому сезоні Ліги Чемпіонів – Циганков скинув на Гармаша у карний майданчик "Баварії" - той переграв німецького воротаря. 2:1.

Після першого голу кияни оживилися – мали ще декілька моментів.

На 89 хвилині Циганков міг виходити сам на сам з Ноєром, проте захисники "Баварії" вибили м’яч на кутовий.

Вже за дві хвилини Циганков знову прострілює та попадає у штангу.

Загалом кияни зіграли результативный поєдинок. У них, як і у німецької команди, по 5 ударів у рамку воріт, усього - 9 ударів. 

Після цього матчу "Динамо" залишається на 4 місці з 1 забитим голом та 9 пропущеними - у них одна нічия та чотири поразки.

Роман Петренко, УП

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Темы: футбол
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