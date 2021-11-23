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За вечір на засніжених дорогах Києва сталося 25 аварій

Вівторок, 23 листопада 2021, 22:15

На засніжених вулицях Києва нарахували 25 дорожньо-транспортних пригод з 17 години 23 листопада.

Джерело: facebook першого заступника очільника патрульної поліції Києва Олексія Білошицького

Пряма мова: "З першим снігом, кияни!

Вечірня статистика ДТП у Києві: з 17:00 на лінію 102 надійшло понад 25 повідомлень про ДТП. Патрульні оперативно оформлюють адмінматеріали та відновлюють рух транспорту. 

Дякую завбачливим водіям, які це вже зробили та безпечно дісталися увечері додому. Однак, не всі такі відповідальні, що добре підтверджує кількість викликів про ДТП".

Наслідки однієї з вечірніх ДТП у столиці
Наслідки однієї з вечірніх ДТП у столиці
Фото: Facebook Білошицького

Що було раніше: Через ожеледицю в Києві та Київській області оголосили перший рівень небезпечності та закликали водіїв автотранспорту бути обережними.

Українська правда
Теми: ДТПполіціяпогода


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