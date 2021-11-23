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За вечер на заснеженных дорогах Киева произошло 25 аварий

Вторник, 23 ноября 2021, 22:15

На заснеженных улицах Киева насчитали 25 ДТП с 17 часов 23 ноября.

Источник: facebook первого заместителя главы патрульной полиции Киева Алексея Белошицкого

Прямая речь: "С первым снегом, киевляне!

Вечерняя статистика ДТП в Киеве: с 17:00 на линию 102 поступило более 25 сообщений о ДТП. Патрульные оперативно оформляют админматериалы и восстанавливают движение транспорта.

Спасибо предусмотрительным водителям, которые это уже сделали и безопасно добрались вечером домой. Однако, не все такие ответственные, что хорошо подтверждает количество вызовов про ДТП".

Последствия одного из вечерних ДТП в столице
Последствия одного из вечерних ДТП в столице
Фото: facebook Белошицкого

Что было раньше: Из-за гололёда в Киеве и Киевской области объявили первый уровень опасности и призвали водителей автотранспорта быть осторожными.

Украинская правда
Темы: ДТПполицияпогода
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