В окупованому Сімферополі затримали більше 30 людей, зокрема 4 журналістів

Російський ОМОН затримав 31 людей, зокрема 4 журналістів, які зібралися в Сімферополі біля СІЗО зустріти звільненого адвоката Едема Семедляєва.

Джерело: facebook Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової

Пряма мова: "Кримський адвокат Едем Семедляєв вийшов із "сімферопольського ізолятора тимчасового тримання", де він провів 12 днів адміністративного арешту за незаконним обвинуваченням у "непокорі співробітникам поліції".

Зустріти Едема прийшло кілька десятків активістів, проте їх затримали співробітники російського ОМОНу".

Едем Семедляєв після звільнення з СІЗО Фото: Уповноважений ВРУ з прав людини

Деталі: За даними Денісової, серед затриманих було 10 жінок та 4 журналісти.

Вона стверджує, що їх утримують у Київському відділенні поліції Сімферополя, але незабаром їх мають розвезти в інші відділки.

Денісова засудила незаконні затримання українських громадян окупаційною владою півострова. Вона додала, що такі дії порушують статтю 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої кожен має право на свободу вираження поглядів.

Люди, що зібралися зустрічати звільнення Семедляєва Фото: Уповноважений ВРУ з прав людини

Затримання ОМОНом активісток Фото: Уповноважений ВРУ з прав людини

Що було раніше: 12 листопада окупанти в Криму заарештували на 12 діб адвоката Едема Семедляєва, який захищає українських політв’язнів.