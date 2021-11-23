Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В окупованому Сімферополі затримали більше 30 людей, зокрема 4 журналістів

Вівторок, 23 листопада 2021, 22:53
Місце затримання активістів. Фото: Уповноважений ВРУ з прав людини

Російський ОМОН затримав 31 людей, зокрема 4 журналістів, які зібралися в Сімферополі біля СІЗО зустріти звільненого адвоката Едема Семедляєва.

Джерело: facebook Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової

Пряма мова: "Кримський адвокат Едем Семедляєв вийшов із "сімферопольського ізолятора тимчасового тримання", де він провів 12 днів адміністративного арешту за незаконним обвинуваченням у "непокорі співробітникам поліції".

Зустріти Едема прийшло кілька десятків активістів, проте їх затримали співробітники російського ОМОНу".

Едем Семедляєв після звільнення з СІЗО
Едем Семедляєв після звільнення з СІЗО
Фото: Уповноважений ВРУ з прав людини

Деталі: За даними Денісової, серед затриманих було 10 жінок та 4 журналісти. 

Вона стверджує, що їх утримують у Київському відділенні поліції Сімферополя, але незабаром їх мають розвезти в інші відділки.

Денісова засудила незаконні затримання українських громадян окупаційною владою півострова. Вона додала, що такі дії порушують статтю 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої кожен має право на свободу вираження поглядів.

Люди, що зібралися зустрічати звільнення Семедляєва
Люди, що зібралися зустрічати звільнення Семедляєва
Фото: Уповноважений ВРУ з прав людини
Затримання ОМОНом активісток
Затримання ОМОНом активісток
Фото: Уповноважений ВРУ з прав людини

Що було раніше: 12 листопада окупанти в Криму заарештували на 12 діб адвоката Едема Семедляєва, який захищає українських політв’язнів.

Українська правда
Теми: Кримокупаціяполітв'язніРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Знешкодили "ферму" спецслужб РФ, яка "виростила" понад 20 тисяч ботів

Замах на Шефіра: "Євросолідарність" каже, що поліція прийшла з обшуком до їхнього депутата

91 зі 135 суддів, поданих ВРП, не пройшли оцінювання – ГО звернулися до Зеленського

Зеленський анонсував створення національного авіаперевізника – Ukrainian national airlines

Новий уряд Німеччини в угоді про коаліцію кардинально змінив риторику щодо Росії

В Україні за добу майже 17 тисяч хворих на Covid-19, найбільше знову у Києві

Усі новини...
Крим
Аксьонов запросив у гості президента Болгарії, який називав Крим російським
На "Чонгарі" й "Каланчаку" збудують автостанції і пустять електрокари до Криму – Верещук
У Росії та окупованому Криму кажуть про покращення ситуації з Covid, але в Криму максимум смертей
Останні новини
15:01
В ЄС запропонували змінити правила подорожей: сертифікат на 9 місяців і додаткова доза
14:39
"Доступна іпотека 7%": банки видали 1135 кредитів на 990 мільйонів
14:25
В облраді Закарпаття новий глава – його не могли обрати місяць через серію "мінувань"
14:17
Бюро економічної безпеки запрацювало в Україні
14:04
В Україні запустили мобільний додаток для жертв домашнього насильства
14:00
У КМДА змушені нараховувати боржникам відсотки: не платять здебільшого власники житла в центрі
13:49
Для національного авіаперевізника можуть закупити 20 літаків Airbus: підписали меморандум
13:37
Кулеба: без судових рішень в Україні ЄС і далі зніматиме санкції з чиновників часів Януковича
13:33
Ще два хокейні клуби вийшли з чемпіонату України – бойкотують рішення Федерації
13:09
Знешкодили "ферму" спецслужб РФ, яка "виростила" понад 20 тисяч ботів
Усі новини...