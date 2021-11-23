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В окупованому Сімферополі затримали більше 30 людей, зокрема 4 журналістів

Вівторок, 23 листопада 2021, 21:53
В окупованому Сімферополі затримали більше 30 людей, зокрема 4 журналістів
Місце затримання активістів. Фото: Уповноважений ВРУ з прав людини

Російський ОМОН затримав 31 людей, зокрема 4 журналістів, які зібралися в Сімферополі біля СІЗО зустріти звільненого адвоката Едема Семедляєва.

Джерело: facebook Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової

Пряма мова: "Кримський адвокат Едем Семедляєв вийшов із "сімферопольського ізолятора тимчасового тримання", де він провів 12 днів адміністративного арешту за незаконним обвинуваченням у "непокорі співробітникам поліції".

Зустріти Едема прийшло кілька десятків активістів, проте їх затримали співробітники російського ОМОНу".

Едем Семедляєв після звільнення з СІЗО
Едем Семедляєв після звільнення з СІЗО
Фото: Уповноважений ВРУ з прав людини

Деталі: За даними Денісової, серед затриманих було 10 жінок та 4 журналісти. 

Вона стверджує, що їх утримують у Київському відділенні поліції Сімферополя, але незабаром їх мають розвезти в інші відділки.

Денісова засудила незаконні затримання українських громадян окупаційною владою півострова. Вона додала, що такі дії порушують статтю 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої кожен має право на свободу вираження поглядів.

Люди, що зібралися зустрічати звільнення Семедляєва
Люди, що зібралися зустрічати звільнення Семедляєва
Фото: Уповноважений ВРУ з прав людини
Затримання ОМОНом активісток
Затримання ОМОНом активісток
Фото: Уповноважений ВРУ з прав людини

Що було раніше: 12 листопада окупанти в Криму заарештували на 12 діб адвоката Едема Семедляєва, який захищає українських політв’язнів.

Українська правда

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Теми: Кримокупаціяполітв'язніРосія
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