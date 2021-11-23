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В оккупированном Симферополе задержали более 30 человек, в том числе 4 журналиста

Вторник, 23 ноября 2021, 21:53
В оккупированном Симферополе задержали более 30 человек, в том числе 4 журналиста
Место задержания активистов. ФОТО: УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ВРУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Российский ОМОН задержал 31 человека, в том числе 4 журналистов, собравшихся в Симферополе возле СИЗО встретить освобожденного адвоката Эдема Семедляева.

Источник: facebook Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой

Прямая речь: "Крымский адвокат Эдем Семедляев вышел из "симферопольского изолятора временного содержания", где он провел 12 дней административного ареста по незаконному обвинению в "неповиновении сотрудникам полиции".

Встретить Эдема пришли несколько десятков активистов, однако их задержали сотрудники российского ОМОНа".

Освобождённый Эдем Семедляев
Освобождённый Эдем Семедляев
ФОТО: УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ВРУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Детали: По данным Денисовой, среди задержанных было 10 женщин и 4 журналиста.

Она утверждает, что они содержатся в Киевском отделении полиции Симферополя, но вскоре их должны перевезти в другие отделения.

Денисова осудила незаконные задержания украинских граждан оккупационными властями полуострова. Она добавила, что такие действия нарушают статью 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой каждый имеет право на свободу выражения мнений.

Активисты, ожидающие выхода Семедляева из СИЗО
Активисты, ожидающие выхода Семедляева из СИЗО
ФОТО: УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ВРУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Задержание ОМОНом активисток возле СИЗО
Задержание ОМОНом активисток возле СИЗО
ФОТО: УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ВРУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Что было раньше: 12 ноября оккупанты в Крыму арестовали на 12 суток адвоката Эдема Семедляева, который, в частности, защищает украинских политзаключенных.

Украинская правда
Темы: КрымоккупацияполитзаключенныеРосcия
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