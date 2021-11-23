В оккупированном Симферополе задержали более 30 человек, в том числе 4 журналиста
Российский ОМОН задержал 31 человека, в том числе 4 журналистов, собравшихся в Симферополе возле СИЗО встретить освобожденного адвоката Эдема Семедляева.
Источник: facebook Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой
Прямая речь: "Крымский адвокат Эдем Семедляев вышел из "симферопольского изолятора временного содержания", где он провел 12 дней административного ареста по незаконному обвинению в "неповиновении сотрудникам полиции".
Встретить Эдема пришли несколько десятков активистов, однако их задержали сотрудники российского ОМОНа".
Детали: По данным Денисовой, среди задержанных было 10 женщин и 4 журналиста.
Она утверждает, что они содержатся в Киевском отделении полиции Симферополя, но вскоре их должны перевезти в другие отделения.
Денисова осудила незаконные задержания украинских граждан оккупационными властями полуострова. Она добавила, что такие действия нарушают статью 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой каждый имеет право на свободу выражения мнений.
Что было раньше: 12 ноября оккупанты в Крыму арестовали на 12 суток адвоката Эдема Семедляева, который, в частности, защищает украинских политзаключенных.