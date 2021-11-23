У Пентагоні відповіли Шойгу на звинувачення в "репетиції ядерного удару"

В американському Міністерстві оборони відповіли на звинувачення російського міністра Сергія Шойґу, що американські літаки тренувались застосовувати ядерну зброю проти Росії.

Джерело: відповідь представника Пентагону Антона Семельрота кореспонденту російської служби видання "Голос Америки"

Пряма мова: "Слід зазначити, що про проведення цих місій було оголошено публічно, вони були ретельно сплановані Стратегічним командуванням США (STRATCOM) та Командуванням ЗС США в Європі (EUCOM) спільно з союзниками та партнерами для забезпечення максимальних можливостей навчання та інтеграції, з дотриманням усіх національних та міжнародних вимог та протоколів".

Що було раніше: Російський міністр оборони Сергій Шойґу заявив на переговорах з китайським колегою, що американські бомбардувальники "відпрацьовували застосування ядерної зброї" проти Росії в ході нещодавніх військових навчань Global Thunder.