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У Пентагоні відповіли Шойгу на звинувачення в "репетиції ядерного удару"

Вівторок, 23 листопада 2021, 22:27
У Пентагоні відповіли Шойгу на звинувачення в репетиції ядерного удару
Будівля Пентагону. Фото: Getty Images

В американському Міністерстві оборони відповіли на звинувачення російського міністра Сергія Шойґу, що американські літаки тренувались застосовувати ядерну зброю проти Росії.

Джерело: відповідь представника Пентагону Антона Семельрота кореспонденту російської служби видання "Голос Америки"

Пряма мова: "Слід зазначити, що про проведення цих місій було оголошено публічно, вони були ретельно сплановані Стратегічним командуванням США (STRATCOM) та Командуванням ЗС США в Європі (EUCOM) спільно з союзниками та партнерами для забезпечення максимальних можливостей навчання та інтеграції, з дотриманням усіх національних та міжнародних вимог та протоколів".

Що було раніше: Російський міністр оборони Сергій Шойґу заявив на переговорах з китайським колегою, що американські бомбардувальники "відпрацьовували застосування ядерної зброї" проти Росії в ході нещодавніх військових навчань Global Thunder.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіяядерна зброя
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