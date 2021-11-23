В Пентагоне ответили Шойгу на обвинение в "репетиции ядерного удара"

В американском Министерстве обороны ответили на обвинения российского министра Сергея Шойгу в том, что американские самолеты тренировались применять ядерное оружие против России.

Источник: ответ представителя Пентагона Антона Семельрота корреспонденту русской службы издания "Голос Америки"

Прямая речь: "Стоит отметить, что о проведении этих миссий было объявлено публично, они были тщательно спланированы Стратегическим командованием США (STRATCOM) и Командованием ВС США в Европе (EUCOM) совместно с союзниками и партнерами для обеспечения максимальных возможностей обучения и интеграции, с соблюдением всех национальных и международных требований и протоколов".

Что было раньше: Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил на переговорах с китайским коллегой, что американские бомбардировщики "отрабатывали применение ядерного оружия" против России в ходе недавних военных учений Global Thunder.