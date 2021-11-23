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ВПС відпрацювали ракетно-бомбові удари та антитерористичні заходи

Вівторок, 23 листопада 2021, 23:30
ВПС відпрацювали ракетно-бомбові удари та антитерористичні заходи
фото: ВПС

У вівторок увечері ударна та винищувальна авіація Повітряних Сил Збройних сил України відпрацювала нанесення повітряних ударів по супротивнику на полігонах "Широкий лан" та "Києво-Олександрівський", а також антитерористичні заходи.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ у facebook

Деталі: Це відбулося в рамках інстукторсько-методичних занять із залученням бойових підрозділів різних родів та видів ЗСУ.

Ударна авіація – літаки Су-24М та Су-25 – під прикриттям винищувачів МіГ-29 та Су-27 наносила ракетно-бомбові удари по наземних цілях. Після чого винищувачі відпрацювали повітряні бої й завдали імітованих ударів по наземних та надводних цілях в акваторії Чорного моря.

Крім того, під час тренувань чергова ланка винищувачів нібито перехопила військово-транспортний літак Ан-26, який захопили терористи. Винищувачі МіГ-29 змусили літак здійснити посадку на визначеному аеродромі, де воїни ССО відпрацювали антитерористичні заходи.

 
 

Українська правда
Теми: арміяЗбройні силиавіа
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