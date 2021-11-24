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ВВС отработали ракетно-бомбовые удары и антитеррористические меры

Среда, 24 ноября 2021, 00:30
фото: ВВС

Во вторник вечером ударная и истребительная авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины отработала нанесение воздушных ударов по противнику на полигонах "Широкий лан" и "Киево-Александровский", а также антитеррористические мероприятия.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ в facebook

Детали: Это произошло в рамках инстукторско-методических занятий с привлечением боевых подразделений разных родов и видов ВСУ.

Ударная авиация – самолеты Су-24М и Су-25 – под прикрытием истребителей МиГ-29 и Су-27 наносила ракетно-бомбовые удары по наземным целям. После чего истребители отработали воздушные бои и нанесли имитированные удары по наземным и надводным целям в акватории Черного моря.

Кроме того, во время тренировок очередное звено истребителей якобы перехватило военно-транспортный самолет Ан-26, захваченный террористами. Истребители МиГ-29 заставили самолет совершить посадку на определенном аэродроме, где воины ССО отработали антитеррористические меры.

 
 

Украинская правда
Темы: армияВооруженные силыавиа
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