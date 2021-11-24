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Естонія встановила огорожу на кордоні з Росією

Середа, 24 листопада 2021, 01:58
фото: ERR

Військовослужбовці Сил оборони і співробітники Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії завершили роботи зі встановлення дротяних загороджень на східному кордоні країни.

Джерело: ERR

Деталі: Протягом трьох днів було встановлено додаткові загородження на рекомендованих департаментом ділянках можливого нелегального перетину кордону.

Для загороджень було використано 4 км ріжучого дроту. Загалом у рамках навчань "Шип-2021" (Okas 2021) потрійні бар'єри будуть встановлені вздовж 40 км східного кордону.

"Ці навчання були для нас хорошим досвідом, і всі зазначені департаментом ділянки були захищені ріжучим дротом. Можна сказати, що ці місця тепер краще захищені", – зазначив керівник прикордонного пункту "Нарва-1" Марек Лійва.

Що передувало: 20 листопада військові та прикордонники Естонії розпочали будівництво тимчасових прикордонних загороджень на східному кордоні країни.

Теми: ЕстоніяРосіякордон


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