Эстония установила ограждение на границе с Россией

Военнослужащие Сил обороны и сотрудники Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии завершили работы по установке проволочных заграждений на восточной границе страны.

Источник: ERR

Детали: В течение трех дней были установлены дополнительные заграждения на рекомендованных департаментом участках возможного нелегального пересечения границы.

Для заграждений было использовано 4 км режущей проволоки. В рамках учений "Шип-2021" (Okas 2021) тройные барьеры будут установлены вдоль 40 км восточной границы.

" Эти учения были для нас хорошим опытом, и все указанные департаментом участки были защищены режущей проволокой. Можно сказать, что эти места теперь лучше защищены", – прокомментировал руководитель пограничного пункта "Нарва-1" Марек Лийва.

Что предшествовало: 20 ноября военные и пограничники Эстонии приступили к строительству временных пограничных заграждений на восточной границе страны.