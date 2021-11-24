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Эстония установила ограждение на границе с Россией

Среда, 24 ноября 2021, 01:58
фото: ERR

Военнослужащие Сил обороны и сотрудники Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии завершили работы по установке проволочных заграждений на восточной границе страны.

Источник: ERR

Детали: В течение трех дней были установлены дополнительные заграждения на рекомендованных департаментом участках возможного нелегального пересечения границы.

Для заграждений было использовано 4 км режущей проволоки. В рамках учений "Шип-2021" (Okas 2021) тройные барьеры будут установлены вдоль 40 км восточной границы.

" Эти учения были для нас хорошим опытом, и все указанные департаментом участки были защищены режущей проволокой. Можно сказать, что эти места теперь лучше защищены", – прокомментировал руководитель пограничного пункта "Нарва-1" Марек Лийва.

Что предшествовало: 20 ноября военные и пограничники Эстонии приступили к строительству временных пограничных заграждений на восточной границе страны.

Темы: ЭстонияРосcияграница
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