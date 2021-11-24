Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Україна пройшла пік смертності від Covid – НАН

Середа, 24 листопада 2021, 02:55
фото: Ельдар Сарахман, УП

Національна академія наук опублікувала прогноз розвитку епідемії COVID-19 на 24 листопада – 7 грудня, згідно з яким пік смертності в Україні пройдено.

Джерело: НАН України у facebook

Деталі: За повідомленням, в останні 2 тижні епідемія спадала за всіма показниками.

Порівняно з піковими значеннями, кількість позитивних ПЛР-тестів скоротилася на 53%, нових випадків поменшало на 30%, зайнятих ліжок у лікарнях – на 19%, добові госпіталізації зменшилися на 30%, смертність – на 9%.

Найпізніше було пройдено пік смертності: 8–12 листопада 2021 року.

Спадання захворюваності спостерігається в усіх регіонах України, крім Закарпатської та Кіровоградської областей, – повідомляють у НАН.

Також науковці повідомляють, що ефективність повної вакцинації для запобігання госпіталізації окремих вікових категорій склала від 84 до 92%.

Нагадаємо: Кабмін повідомив у понеділок, що в Україні спостерігається позитивна тенденція до зменшення кількості нових випадків коронавірусу.

Українська правда
Теми: наукакоронавірусепідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Знешкодили "ферму" спецслужб РФ, яка "виростила" понад 20 тисяч ботів

Замах на Шефіра: "Євросолідарність" каже, що поліція прийшла з обшуком до їхнього депутата

91 зі 135 суддів, поданих ВРП, не пройшли оцінювання – ГО звернулися до Зеленського

Зеленський анонсував створення національного авіаперевізника – Ukrainian national airlines

Новий уряд Німеччини в угоді про коаліцію кардинально змінив риторику щодо Росії

В Україні за добу майже 17 тисяч хворих на Covid-19, найбільше знову у Києві

Усі новини...
наука
У Міносвіти не позбавляли Киву наукового ступеня, бо й не присуджували
В Україні створюватимуть бойових роботів
Нацфонду досліджень з початку року направили на гранти 600 мільйонів
Останні новини
15:01
В ЄС запропонували змінити правила подорожей: сертифікат на 9 місяців і додаткова доза
14:39
"Доступна іпотека 7%": банки видали 1135 кредитів на 990 мільйонів
14:25
В облраді Закарпаття новий глава – його не могли обрати місяць через серію "мінувань"
14:17
Бюро економічної безпеки запрацювало в Україні
14:04
В Україні запустили мобільний додаток для жертв домашнього насильства
14:00
У КМДА змушені нараховувати боржникам відсотки: не платять здебільшого власники житла в центрі
13:49
Для національного авіаперевізника можуть закупити 20 літаків Airbus: підписали меморандум
13:37
Кулеба: без судових рішень в Україні ЄС і далі зніматиме санкції з чиновників часів Януковича
13:33
Ще два хокейні клуби вийшли з чемпіонату України – бойкотують рішення Федерації
13:09
Знешкодили "ферму" спецслужб РФ, яка "виростила" понад 20 тисяч ботів
Усі новини...