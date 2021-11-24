Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна пройшла пік смертності від Covid – НАН

Середа, 24 листопада 2021, 01:55
Україна пройшла пік смертності від Covid – НАН
фото: Ельдар Сарахман, УП

Національна академія наук опублікувала прогноз розвитку епідемії COVID-19 на 24 листопада – 7 грудня, згідно з яким пік смертності в Україні пройдено.

Джерело: НАН України у facebook

Деталі: За повідомленням, в останні 2 тижні епідемія спадала за всіма показниками.

Порівняно з піковими значеннями, кількість позитивних ПЛР-тестів скоротилася на 53%, нових випадків поменшало на 30%, зайнятих ліжок у лікарнях – на 19%, добові госпіталізації зменшилися на 30%, смертність – на 9%.

Найпізніше було пройдено пік смертності: 8–12 листопада 2021 року.

Спадання захворюваності спостерігається в усіх регіонах України, крім Закарпатської та Кіровоградської областей, – повідомляють у НАН.

Також науковці повідомляють, що ефективність повної вакцинації для запобігання госпіталізації окремих вікових категорій склала від 84 до 92%.

Нагадаємо: Кабмін повідомив у понеділок, що в Україні спостерігається позитивна тенденція до зменшення кількості нових випадків коронавірусу.

Українська правда
Теми: наукакоронавірусепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
наука
Чи існує загроза відключень інтернету через сонячні бурі у 2025 році – пояснюють дослідники
Телескоп Вебба зазнімкував 4 гігантські планети
У шлунку мертвого кашалота знайшли "блювоту" вартістю 544 тисяч доларів
Останні новини
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
Усі новини...
Реклама: