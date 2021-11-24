Україна пройшла пік смертності від Covid – НАН

Національна академія наук опублікувала прогноз розвитку епідемії COVID-19 на 24 листопада – 7 грудня, згідно з яким пік смертності в Україні пройдено.

Джерело: НАН України у facebook

Деталі: За повідомленням, в останні 2 тижні епідемія спадала за всіма показниками.

Порівняно з піковими значеннями, кількість позитивних ПЛР-тестів скоротилася на 53%, нових випадків поменшало на 30%, зайнятих ліжок у лікарнях – на 19%, добові госпіталізації зменшилися на 30%, смертність – на 9%.

Найпізніше було пройдено пік смертності: 8–12 листопада 2021 року.

Спадання захворюваності спостерігається в усіх регіонах України, крім Закарпатської та Кіровоградської областей, – повідомляють у НАН.

Також науковці повідомляють, що ефективність повної вакцинації для запобігання госпіталізації окремих вікових категорій склала від 84 до 92%.

Нагадаємо: Кабмін повідомив у понеділок, що в Україні спостерігається позитивна тенденція до зменшення кількості нових випадків коронавірусу.