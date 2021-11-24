Украина прошла пик смертности от Covid – НАН
Национальная академия наук опубликовала прогноз развития эпидемии COVID-19 на 24 ноября – 7 декабря, согласно которому пик смертности в Украине пройден.
Источник: НАН Украины в facebook
Детали: По сообщению, в последние 2 недели эпидемия спадала по всем показателям.
По сравнению с пиковыми значениями количество положительных ПЦР-тестов сократилось на 53%, новых случаев уменьшилось на 30%, занятых коек в больницах – на 19%, суточные госпитализации уменьшились на 30%, смертность – на 9%.
Позднее был пройден пик смертности: 8–12 ноября 2021 года.
Убывание заболеваемости наблюдается во всех регионах Украины, кроме Закарпатской и Кировоградской областей, – сообщают в НАН.
Также ученые сообщают, что эффективность полной вакцинации во избежание госпитализации отдельных возрастных категорий составила от 84 до 92%.
Напомним: В Кабмине в понедельник сообщили, что в Украине наблюдается положительная тенденция к уменьшению количества новых случаев коронавируса.