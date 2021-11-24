Украина прошла пик смертности от Covid – НАН

Национальная академия наук опубликовала прогноз развития эпидемии COVID-19 на 24 ноября – 7 декабря, согласно которому пик смертности в Украине пройден.

Источник: НАН Украины в facebook

Детали: По сообщению, в последние 2 недели эпидемия спадала по всем показателям.

По сравнению с пиковыми значениями количество положительных ПЦР-тестов сократилось на 53%, новых случаев уменьшилось на 30%, занятых коек в больницах – на 19%, суточные госпитализации уменьшились на 30%, смертность – на 9%.

Позднее был пройден пик смертности: 8–12 ноября 2021 года.

Убывание заболеваемости наблюдается во всех регионах Украины, кроме Закарпатской и Кировоградской областей, – сообщают в НАН.

Также ученые сообщают, что эффективность полной вакцинации во избежание госпитализации отдельных возрастных категорий составила от 84 до 92%.

Напомним: В Кабмине в понедельник сообщили, что в Украине наблюдается положительная тенденция к уменьшению количества новых случаев коронавируса.