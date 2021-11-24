Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украина прошла пик смертности от Covid – НАН

Среда, 24 ноября 2021, 02:55
фото: Эльдар Сарахман, УП

Национальная академия наук опубликовала прогноз развития эпидемии COVID-19 на 24 ноября – 7 декабря, согласно которому пик смертности в Украине пройден.

Источник: НАН Украины в facebook

Детали: По сообщению, в последние 2 недели эпидемия спадала по всем показателям.

По сравнению с пиковыми значениями количество положительных ПЦР-тестов сократилось на 53%, новых случаев уменьшилось на 30%, занятых коек в больницах – на 19%, суточные госпитализации уменьшились на 30%, смертность – на 9%.

Позднее был пройден пик смертности: 8–12 ноября 2021 года.

Убывание заболеваемости наблюдается во всех регионах Украины, кроме Закарпатской и Кировоградской областей, – сообщают в НАН.

Также ученые сообщают, что эффективность полной вакцинации во избежание госпитализации отдельных возрастных категорий составила от 84 до 92%.

Напомним: В Кабмине в понедельник сообщили, что в Украине наблюдается положительная тенденция к уменьшению количества новых случаев коронавируса.

Украинская правда
Темы: наукакоронавирусэпидемия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Обезвредили "ферму" спецслужб РФ, которая "взрастила" более 20 тысяч ботов

Покушение на Шефира: "Евросолидарность" говорит, что полиция пришла с обыском к их депутату

91 из 135 судей, поданных ВРП, не прошли оценку – ОО обратились к Зеленскому

Зеленский анонсировал создание национального авиаперевозчика – Ukrainian national airlines

Новое правительство Германии в соглашении о коалиции кардинально изменило риторику в отношении России

В Украине за сутки почти 17 тысяч больных Covid-19, больше всего снова в Киеве

Все новости...
наука
В Минобразования не лишали Кивы ученой степени, потому что и не присуждали
В Украине будут создавать боевые роботы
Нацфонду исследований с начала года направили на гранты 600 миллионов
Последние новости
14:39
"Доступная ипотека 7%": банки выдали 1135 кредитов на 990 миллионов
14:25
В облсовете Закарпатья новый глава – его не могли выбрать месяц из-за серии "минирований"
14:17
Бюро экономической безопасности заработало в Украине
14:04
В Украине запустили мобильное приложение для жертв домашнего насилия
14:00
В КГГА вынуждены начислять должникам проценты: в основном не платят владельцы жилья в центре
13:49
Для национального авиаперевозчика могут закупить 20 самолетов Airbus: подписали меморандум
13:37
Кулеба: без судебных решений в Украине ЕС и дальше будет снимать санкции с чиновников Януковича
13:33
Еще два хоккейных клуба покинули чемпионат Украины – бойкотируют решение Федерации
13:09
Обезвредили "ферму" спецслужб РФ, которая "взрастила" более 20 тысяч ботов
13:05
Путин играет на противоречиях между странами – глава разведки Украины в США
Все новости...