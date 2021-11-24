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У Колумбії вилучили рекордну за рік партію кокаїну на $300 млн

Середа, 24 листопада 2021, 04:47
Фото: Getty Images

Сили безпеки Колумбії вилучила у вівторок 10 тонн кокаїну на суму понад 300 мільйонів доларів, що є найбільшою цьогорічною партією, а також знищили дві нарколабораторії під час операції боротьби з наркотиками.

Джерело: міністр оборони Колумбії Дієго Молано, цитує Reuters

Деталі: За словами Молано, кокаїн і лабораторії, які належали повстанцям Національної визвольної армії (ELN), були знайдені в сільській зоні муніципалітету Саманієго, розташованому в колумбійській провінції Наріно неподалік від кордону з Еквадором.

"Це найбільше вилучення кокаїну цього року, – сказав Молано. – 10 тонн кокаїну дозволили б ELN отримати понад 300 мільйонів доларів".

Незважаючи на десятиліття боротьби з незаконним обігом наркотиків, Колумбія залишається провідним світовим виробником кокаїну і стикається з постійним тиском з боку Сполучених Штатів щодо зменшення розміру врожаю коки, основного інгредієнта наркотику, а також виробництва кокаїну.

Торгівля наркотиками допомагає фінансувати незаконні збройні угруповання в Колумбії на тлі тривалого внутрішнього збройного конфлікту, в результаті якого загинули понад 260 тисяч людей.

За даними джерел безпеки, окрім ELN, колишні члени демобілізованих партизанів FARC, які відкидають мирну угоду 2016 року, причетні до наркоторгівлі, а також злочинних угруповань.

Нагадаємо: Один з найбільш розшукуваних наркобаронів Південної Америки - Дайро Антоніо Усуга, відомий як Отоніель - був схоплений в своєму притулку в джунглях в Колумбії після полювання за участі сотень солдатів та спецслужб США і Великобританії.

Теми: наркотики


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