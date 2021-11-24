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В Колумбии изъяли рекордную за год партию кокаина на $300 млн

Среда, 24 ноября 2021, 04:47
Фото: Getty Images

Силы безопасности Колумбии изъяли во вторник 10 тонн кокаина на сумму более 300 миллионов долларов, что является крупнейшей партией этого года, а также уничтожили две нарколаборатории во время операции по борьбе с наркотиками.

Источник: министр обороны Колумбии Диего Молано, цитирует Reuters

Детали: По словам Молано, кокаин и лаборатории, принадлежавшие повстанцам Национальной освободительной армии (ELN), были найдены в сельской зоне муниципалитета Саманиего, расположенному в колумбийской провинции Нарино неподалеку от границы с Эквадором.

"Это самое большое изъятие кокаина в этом году, – сказал Молано. – 10 тонн кокаина позволили бы ELN получить более 300 миллионов долларов".

Несмотря на десятилетия борьбы с незаконным оборотом наркотиков, Колумбия остается ведущим мировым производителем кокаина и сталкивается с постоянным давлением со стороны Соединенных Штатов в отношении уменьшение урожая коки, основного ингредиента наркотика, а также производства кокаина.

Торговля наркотиками помогает финансировать незаконные вооруженные группировки в Колумбии на фоне продолжающегося внутреннего вооруженного конфликта, в результате которого погибли более 260 тысяч человек.

По данным источников безопасности, кроме ELN, бывшие члены демобилизованных партизан FARC, исключающих мирное соглашение 2016 года, причастны к наркоторговле, а также преступным группировкам.

Напомним: Один из самых разыскиваемых наркобаронов Южной Америки - Дайро Антонио Усуга, известный как Отониель - был схвачен в своем убежище в джунглях в Колумбии после охоты с участием сотен солдат и спецслужб США и Великобритании.

Темы: наркотики
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