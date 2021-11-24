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За "екстремістські злочини" МВС Білорусі пропонує позбавляти громадянства

Середа, 24 листопада 2021, 04:45
За екстремістські злочини МВС Білорусі пропонує позбавляти громадянства
фото: mlyn.by

МВС Білорусі пропонує позбавляти громадянства осіб, визнаних винними у злочинах "екстремістської спрямованості", а також "встановити безумовну адміністративну відповідальність за підписку на інтернет-ресурси, чиї матеріали визнані екстремістськими".

Джерело: начальник ГУ боротьби з організованою злочинністю та корупцією МВС Білорусі Андрій Паршин, цитує МЛЫН.BY

Пряма мова: "Наразі нами спільно із зацікавленими державними органами опрацьовуються законодавчі ініціативи, спрямовані на забезпечення національної безпеки держави.

Зокрема, вважаємо, що громадянство Республіки Білорусь може бути втрачено особами, визнаними винними у скоєнні окремих категорій злочинів екстремістської спрямованості або заподіянні тяжкої шкоди інтересам Республіки Білорусь, незалежно від способу набуття громадянства.

Також вважаємо за необхідне встановити безумовну адміністративну відповідальність за підписку на інтернет-ресурси, чиї матеріали визнані екстремістськими, та застосовувати до осіб, які вчинили злочини екстремістської спрямованості, як додаткове покарання загальну конфіскацію їх майна".

"У поточному році ГУБОЗ встановлено 120 власників та адміністраторів інтернет-ресурсів деструктивної спрямованості. Обмежено доступ до 104 таких інтернет-ресурсів.

"В результаті нашої роботи матеріали 125 телеграм-каналів та чатів визнані екстремістськими.

За рішенням МВС є екстремістськими формуваннями 13 груп громадян, їхня діяльність заборонена".

Нагадаємо: Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дозволив позбавляти за "екстремізм" білоруського громадянства осіб, які його отримали шляхом натуралізації. 

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьгромадянствоМВС
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