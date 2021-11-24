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За "экстремистские преступления" МВД Беларуси предлагает лишать гражданства

Среда, 24 ноября 2021, 04:45
За экстремистские преступления МВД Беларуси предлагает лишать гражданства
фото: mlyn.by

МВД Беларуси предлагает лишать гражданства лиц, признанных виновными в преступлениях "экстремистской направленности", а также "установить безусловную административную ответственность за подписку на интернет-ресурсы, чьи материалы признаны экстремистскими".

Источник: начальник ГУ по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси Андрей Паршин, цитирует МЛЫН.BY

Прямая речь: "Сейчас нами совместно с заинтересованными государственными органами прорабатываются законодательные инициативы, направленные на обеспечение национальной безопасности государства.

В частности, считаем, что гражданство Республики Беларусь может быть потеряно лицами, признанными виновными в совершении отдельных категорий преступлений экстремистской направленности или причинении тяжкого вреда интересам Республики Беларусь, независимо от способа обретения гражданства.

Также считаем необходимым установить безусловную административную ответственность за подписку на интернет-ресурсы, чьи материалы признаны экстремистскими, и применять к лицам, совершившим преступления экстремистской направленности, как дополнительное наказание по общей конфискации их имущества".

"В текущем году ГУБОП установлено 120 владельцев и администраторов интернет-ресурсов деструктивной направленности. Ограничен доступ к 104 таким интернет-ресурсам.

В результате нашей работы материалы 125 телеграмм-каналов и чатов признаны экстремистскими.

По решению МВД являются экстремистскими формированиями 13 групп граждан, их деятельность запрещена".

Напомним: Раньше самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил лишать за "экстремизм" белорусского гражданства лиц, что получили его путем натурализации.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьгражданствоМВД
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