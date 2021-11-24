У Росії та США – понад 1 200 смертей за добу від коронавірусу

22 листопада у світі діагностували понад 555 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше смертей за добу від коронавірусу в Росії, США, Україні.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США, Німеччині, Британії.

Зокрема, у США зафіксували понад 86 тисяч, у Німеччині – понад 54 тисячі і в Британії – понад 42 тисячі нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Росія і Франція. Україна – на 12 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу у Росії (1 243), США (1 237), Україні (720).

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Німеччина, Британія, Росія.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна, Польща.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 234 322 545 осіб. Наразі нараховується понад 19 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджена 5 183 461 смерть від COVID-19.

Нагадаємо: Національна академія наук опублікувала прогноз розвитку епідемії COVID-19 на 24 листопада – 7 грудня, згідно з яким пік смертності в Україні пройдено.