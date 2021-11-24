В России и США – более 1 200 смертей в сутки от коронавируса
22 ноября в мире диагностировали более 555 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего смертей в сутки от коронавируса в России, США, Украине.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США, Германии, Британии.
В частности, в США зафиксировали более 86 тысяч, в Германии – более 54 тысяч и в Британии – более 42 тысяч новых инфицирований.
Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Россия и Франция. Украина – на 12 месте.
Больше всего смертей в сутки от коронавируса в России (1 243), США (1 237), Украине (720).
В Европе по суточному приросту болезни лидируют Германия, Британия, Россия.
По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина, Польша.
За все время пандемии излечились от болезни 234 322 545 человек. В настоящее время насчитывается более 19 млн. активных случаев заболевания.
С начала пандемии подтверждена 5183461 смерть от COVID-19.
Напомним: Национальная академия наук опубликовала прогноз развития эпидемии COVID-19 на 24 ноября – 7 декабря, согласно которому пик смертности в Украине пройден.