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В России и США – более 1 200 смертей в сутки от коронавируса

Среда, 24 ноября 2021, 06:24
фото: pixabay

22 ноября в мире диагностировали более 555 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего смертей в сутки от коронавируса в России, США, Украине.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США, Германии, Британии.

В частности, в США зафиксировали более 86 тысяч, в Германии – более 54 тысяч и в Британии – более 42 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Россия и Франция. Украина – на 12 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в России (1 243), США (1 237), Украине (720).

 

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Германия, Британия, Россия.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина, Польша.

За все время пандемии излечились от болезни 234 322 545 человек. В настоящее время насчитывается более 19 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждена 5183461 смерть от COVID-19.

Напомним: Национальная академия наук опубликовала прогноз развития эпидемии COVID-19 на 24 ноября – 7 декабря, согласно которому пик смертности в Украине пройден.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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