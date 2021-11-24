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У Білорусі визнали "екстремістським" видання "Наша Нива": за репост до 7 років в’язниці

Середа, 24 листопада 2021, 08:34
У Білорусі визнали екстремістським видання Наша Нива: за репост до 7 років в’язниці
Фото УП

Самопроголошена влада Білорусі визнала "екстремістськими матеріалами" телеграм-канал і соціальні мережі найстарішого видання країни "Наша Нива".

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням рішення від 23 листопада

Деталі: Ухвала передбачає до 7 років позбавлення волі будь-кому, хто опублікує чи перепостить матеріали "Нашої Ниви".

Для довідки: 23 листопада "Нашій Ниві" виповнилося 115 років. Це найстаріше видання Білорусі.

Що було раніше: МВС Білорусі запропонувало позбавляти громадянства осіб, визнаних винними у злочинах "екстремістської спрямованості", а також "встановити безумовну адміністративну відповідальність за підписку на інтернет-ресурси, чиї матеріали визнані екстремістськими".

Передісторія:

  • У липні білоруська влада заблокувала сайт "Нашої Ниви" та заарештувала її головного редактора Ягора Марціновича і журналіста Андрія Скурка. Обидва досі залишаються під вартою.
  • Загалом, за даними Білоруської асоціації журналістів, 29 білоруських журналістів перебувають під арештом, відбувають покарання або очікують суду.
  • Після безпрецедентних протестів, спровокованих президентськими виборами в серпні 2020 року, у Білорусі десятки новинних веб-сайтів були заблоковані, а незалежні ЗМІ закриті в рамках масштабного придушення мас-медіа.
  • Влада також визнала екстремістськими сотні опозиційних Telegram-каналів і сторінок соціальних мереж. Будь-кому, хто користується такими сайтами, загрожує штраф або тюремний термін.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьЗМІ
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