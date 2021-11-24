У Білорусі визнали "екстремістським" видання "Наша Нива": за репост до 7 років в’язниці
Середа, 24 листопада 2021, 09:34
Самопроголошена влада Білорусі визнала "екстремістськими матеріалами" телеграм-канал і соціальні мережі найстарішого видання країни "Наша Нива".
Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням рішення від 23 листопада
Деталі: Ухвала передбачає до 7 років позбавлення волі будь-кому, хто опублікує чи перепостить матеріали "Нашої Ниви".
Для довідки: 23 листопада "Нашій Ниві" виповнилося 115 років. Це найстаріше видання Білорусі.
Що було раніше: МВС Білорусі запропонувало позбавляти громадянства осіб, визнаних винними у злочинах "екстремістської спрямованості", а також "встановити безумовну адміністративну відповідальність за підписку на інтернет-ресурси, чиї матеріали визнані екстремістськими".
Передісторія:
- У липні білоруська влада заблокувала сайт "Нашої Ниви" та заарештувала її головного редактора Ягора Марціновича і журналіста Андрія Скурка. Обидва досі залишаються під вартою.
- Загалом, за даними Білоруської асоціації журналістів, 29 білоруських журналістів перебувають під арештом, відбувають покарання або очікують суду.
- Після безпрецедентних протестів, спровокованих президентськими виборами в серпні 2020 року, у Білорусі десятки новинних веб-сайтів були заблоковані, а незалежні ЗМІ закриті в рамках масштабного придушення мас-медіа.
- Влада також визнала екстремістськими сотні опозиційних Telegram-каналів і сторінок соціальних мереж. Будь-кому, хто користується такими сайтами, загрожує штраф або тюремний термін.