У Білорусі визнали "екстремістським" видання "Наша Нива": за репост до 7 років в’язниці

Самопроголошена влада Білорусі визнала "екстремістськими матеріалами" телеграм-канал і соціальні мережі найстарішого видання країни "Наша Нива".

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням рішення від 23 листопада

Деталі: Ухвала передбачає до 7 років позбавлення волі будь-кому, хто опублікує чи перепостить матеріали "Нашої Ниви".

Для довідки: 23 листопада "Нашій Ниві" виповнилося 115 років. Це найстаріше видання Білорусі.

Що було раніше: МВС Білорусі запропонувало позбавляти громадянства осіб, визнаних винними у злочинах "екстремістської спрямованості", а також "встановити безумовну адміністративну відповідальність за підписку на інтернет-ресурси, чиї матеріали визнані екстремістськими".

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